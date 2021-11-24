Москва, 24 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В России не будут прибегать к принуждению к вакцинации. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Давайте пойдём по этому пути, как я уже говорил, спокойно, без всякого шума без навязывания людям этой процедуры, пойдём по пути убеждения и принятия своевременно необходимых решений», — заявил Путин.