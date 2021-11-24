Москва, 24 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Популярность «Пушкинской карты» превзошла ожидания, сообщил 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Уже сегодня, спустя три месяца после старта программы, можно сказать, что её популярность превзошла наши ожидания», — сказал премьер-министр.

Он рассказал, что обладателями карты стали 3 млн 200 тыс. человек, а билетов на культурные мероприятия продано на 1 млрд рублей. По стране к участию в программе подключились около 3 тыс. организаций культуры. А больше всего билетов было продано в Москве, Санкт-Петербурге, Татарии, Волгоградской и Новосибирской областях.

Он отметил, что с 1 января номинал карты увеличится с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.