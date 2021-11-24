Петрозаводск, , 15:49 — REGNUM Пять пассажиров экскурсионного автобуса, пострадавших в ДТП на трассе «Сортавала» в Карелии, получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи будут выписаны домой. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

ДТП в Карелии с экскурсионным автобусом. 10.мвд.рф

«В Сортавальскую ЦРБ поступили пять человек. Все поступившие — с лёгкими травмами, тяжёлых травм нет. Все поступившие будут отпущены домой», — сказал Охлопков.

Напомним, ДТП произошло 24 ноября около 11:00 мск на 306 км автодороги А-121 «Сортавала». Всего в салоне автобуса находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. Травмы получили шесть человек, пять из которых были госпитализированы.

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