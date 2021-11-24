Киев, 24 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», считает, что президента страны Владимира Зеленского«уже ничего не спасет» от массовых выступлений против него. Он написал об этом 24 ноября в своем Телеграмм-канале.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что в ближайшее время начнет происходить внутри страны. Озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски», — отметил в своем сообщении депутат Рады.

Также он добавил, что эта ситуация усугубится из-за информационная кампания против Зеленского, которую организовали бизнесмен Ринат Ахметов и бывший украинский президент Петр Порошенко.

Кроме того, Кива добавил, что, по его мнению, в скором времени на Украине ситуация будет напоминать «ад, который сами себе создали господа лицедеи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена укрепить возможности государственных органов Украины по обеспечению кибербезопасности, для этого из европейского бюджета будет выделено €1,5 млн.