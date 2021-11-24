Уфа, , 15:56 — REGNUM Бывшего инспектора ГИБДД признали виновными во взяточничестве в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного управления по региону.

Взятка Publicdomainpictures.net

В суде было установлено, что осенью 2019 года обвиняемый инспектор ГИБДД получил через посредника 30 тысяч рублей за внесение недостоверной информации в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автотранспортным средством задним числом, при этом старое водительское удостоверение водитель не сдал. Позже мужчину необоснованно допустили до проверки знаний для получения нового водительского удостоверения.

«В ноябре 2019 года при попытке передачи взятки в размере 33 тысяч рублей за аналогичные действия в отношении другого гражданина посредник был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии, о чем тот успел предупредить инспектора ГИБДД, в связи с чем передача взятки конечному получателю не состоялась», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении 43-летнего бывшего инспектора отделения ГИБДД ОМВД РФ по Туймазинскому району и его 39-летнего сообщника было возбуждено уголовное дело.

Свою вину подсудимые не признали.

Сообщается, что 43-летний бывший инспектор ГИБДД также был признан виновным в получении мелкой взятки за удаление из информационной базы ГИБДД информации о привлечении лица к административной ответственности за управление автотранспортным средством будучи лишенным водительских прав и постановки отметки об окончании течения срока лишения специального права.

«Суд приговорил бывшего инспектора к лишению свободы сроком на 5 лет 1 месяц, а его сообщника — к 4 годам 6 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении

Отмечается, что это решение было обжаловано сторонами защиты и обвинения.

«Апелляционным определением Верховного суда республики сообщнику бывшего инспектора, с учетом неотбытого условного наказания за ранее совершенное преступление, приговор ужесточен до 5 лет 8 месяцев лишения свободы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела будут отбывать наказание в колонии общего режима.