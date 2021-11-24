Липецк, , 15:38 — REGNUM Администрация Липецкой области заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Как сообщает ИА REGNUM, подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов.

Администрация Липецкой области заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ Липецкаяобласть.рф

Стороны планируют совместно реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке. В 2017 году специалисты ДОМ. РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз специалисты ДОМ. РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут профинансированы поровну Единым институтом развития и администрацией области.

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие ДОМ. РФ и Липецкой области по другим направлениям. В частности, достигнуты договорённости о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ. РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идёт поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.

«У ДОМ. РФ интересные продукты, которые могут получить широкое распространение. Прежде всего, это развитие жилищного строительства, в том числе с использованием федеральных земель. Очень важное направление сотрудничества — индивидуальное жилищное строительство. Мы надеемся, что вместе с ДОМ. РФ сможем создать возможности для кредитования наших жителей на льготных условиях», — прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Делегация ДОМ. РФ приняла участие в совещании с застройщиками. Также в ходе визита представители Единого института развития посетили территории, которые могли бы стать базой для реализации проектов по различным направлениям деятельности ДОМ.РФ.