Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин использовал назальную вакцину от коронавируса. Об этом 24 ноября он заявил на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Сначала в виде укола, а на следующий день… сделал вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы», — заявил Путин.

«Это что такое? Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счёт три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны, 15 минут я потом посидел и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошёл. Сегодня после этих двух процедур — укола и вот этой назальной формы, второй части, — я уже занимался спортом с утра», — указал он.