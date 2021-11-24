Бишкек, , 15:37 — REGNUM Осужденный за убийство журналиста Геннадия Павлюка бывший сотрудник госкомитета нацбезопасности Киргизии Алдаяр Исманкулов обратился в суд с ходатайством об амнистии, передают местные СМИ.

Флаг Киргизии

Приговоренный к 17 годам тюремного заключения экс-представитель киргизских спецслужб просит Аламудунский районный суд Чуйской области сократить ему срок наказания.

ИА REGNUM напоминает, что Геннадий Павлюк был основателем газеты «Белый пароход», а также руководил представительствами «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов» в Киргизии.

16 декабря 2009 года его связали скотчем и выбросили из окна квартиры, расположенной на шестом этаже здания в Алма-Ате. Через шесть дней 51-летний журналист скончался от полученных травм.

Незадолго до гибели он написал немало статей, в которых жёстко критиковал деятельность президента Киргизии Курмабека Бакиева (свергнут 7 апреля 2010 года и бежал в Белоруссию) и его близких родственников.

Впоследствии по обвинению в его убийстве был арестован сотрудник киргизских спецслужб Алдаяр Исманкулов и двое его подельников.

11 октября 2011 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты приговорил Исманкулова к 17 годам тюрьмы за убийство по предварительному сговору, а двое граждан Казахстана Шалкар Оразалин и Алмаз Игиликов были признаны виновными в похищении человека по предварительному сговору и осуждены на 11 и 10 лет колонии общего режима, соответственно.

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