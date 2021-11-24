Вашингтон, 24 ноября 2021, 15:36 — REGNUM Unreal Engine 4 получил плагин, который добавляет в игровой «движок» поддержку технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) компании AMD. Об этом 24 ноября сообщает журнал PC Gamer.
Плагин теперь можно скачать на известном сайте GPUOpen. На странице проекта также опубликована информация о рекомендуемых настройках и описание различных режимов.
Напомним, технология AMD FidelityFX Super Resolution представляет собой что-то аналога Nvidia DLSS (снижает нагрузку на процессор видеокарт при запуске игр с высоким разрешением). В отличие от технологии Nvidia FSR является ПО с открытым исходным кодом, в основе которого лежит специальный алгоритм, позволяющий повышать качество изображения.
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