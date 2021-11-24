Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Unreal Engine 4 получил плагин, который добавляет в игровой «движок» поддержку технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) компании AMD. Об этом 24 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Плагин теперь можно скачать на известном сайте GPUOpen. На странице проекта также опубликована информация о рекомендуемых настройках и описание различных режимов.

Напомним, технология AMD FidelityFX Super Resolution представляет собой что-то аналога Nvidia DLSS (снижает нагрузку на процессор видеокарт при запуске игр с высоким разрешением). В отличие от технологии Nvidia FSR является ПО с открытым исходным кодом, в основе которого лежит специальный алгоритм, позволяющий повышать качество изображения.

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