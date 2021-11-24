Афины , , 15:38 — REGNUM Посольство США в Афинах и образовательная организация SciCo («Научная коммуникация») запустили проект «США — Греция: 200 лет инноваций», передает AMNA 24 ноября.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994.США

Проект представляет собой интерактивную комнату, где посетители могут изучить общую научную историю двух стран и использовать свои знания, чтобы выбраться из помещения. В «комнате побега», расположенной в районе Серафио, представлены некоторые из величайших инновационных открытий Греции и Соединенных Штатов.

Гостям предлагается пройти по четырем разным залам, каждый из которых представляет определенный период новейшей истории. Посетители откроют для себя историческую и научную информацию каждой эпохи с помощью сложных загадок и головоломок. Во всех четырех залах освещаются примечательные инновации, появившиеся в результате американо-греческого сотрудничества за последние 200 лет, и рассказывается про наиболее важных личностей из различных областей науки и техники.

Посольство США в Афинах профинансировало создание этой комнаты в рамках своей годовой кампании «США — Греция: Празднование 200-летия дружбы» в поддержку празднования двухсотлетия Греции. Комната будет открыта до 31 декабря 2021 года.