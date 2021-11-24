Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В России необходимо разработать вакцину для детей старше двух лет. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Во всяком случае, они просто должны быть у нас в наличии, поэтому я прошу правительство уделить этому должное внимание, соответствующим образом и в нужные, отведённые для этой работы сроки всё профинансировать, проследить, как идёт работа и поддержать специалистов, которые этим занимаются», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что «прививки должны быть добровольными, тем более для детей».

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отметила, что в текущую волну коронавируса заметно возросла заболеваемость детей.