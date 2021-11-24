Сухум, , 15:31 — REGNUM Возле села Хипста в Гудаутском районе Абхазии 24 ноября было обстреляно маршрутное такси, которое двигалось по республиканской трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Стрельба из пистолета Usar.army.mil

По данным ведомства, водитель транспортного средства Элико Кокоскерия 1969 года рождения был ранен. Он получил три ранения в области плеча. Пассажиры автобуса не пострадали.

Сообщается, что в ходе розыска правоохранители обнаружили в селе Звандрипш Гудаутского района сгоревший автомобиль ВАЗ-2114, на котором были номера 23-го региона (Краснодарский край РФ).

«Установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются. В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что 16 ноября в МВД Абхазии сообщили о предотвращении покушения на сотрудников милиции в городе Гагра. Тогда в перестрелке погиб один из подозреваемых. Второй был ранен и задержан.

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