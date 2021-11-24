Берн, 24 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Город Лахор (Пакистан) лидирует в списке городов с самой загрязненной атмосферой в мире, сообщает швейцарская онлайн-платформа мониторинга качества воздуха IQAir.

Ippodhu.com Загрязненный воздух

Отмечается, что концентрация твердых частиц PM2,5 в воздухе Лахора в настоящее время в 38,6 раза превышает годовые нормы ВОЗ. Согласно официальному индексу качества воздуха (AQI), пакистанский город по степени загрязненности атмосферы международные контролирующие органы присвоили наивысшее количество баллов — 397.

Далее в списке идут Улан-Батор (Монголия), Калькутта и Нью-Дели (Индия). На пятом месте расположился еще один пакистанский город — Карачи.

Согласно индексу AQI, уровень концентрации загрязнения выше 301 считается опасным для здоровья.