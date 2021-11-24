Бишкек, 24 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. За неполные четыре года, прошедшие с момента запуска проекта «Балага суйунчу» пособие за рождение ребёнка уже получили 546 975 граждан Киргизии, Об этом сообщили в министерстве цифрового развития сегодня, 24 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что с начала 2021 года территориальные отделы ЗАГСа зарегистрировали 123 071 заявление на единовременную выплату этого пособия.

ИА REGNUM напоминает, что в сейчас размер пособия «Балага суйунчу» составляет 4 тысячи сомов (3,5 тысячи рублей) за рожденного ребенка. А если в семье одновременно рождается трое или более детей, то государство выплачивает уже по 50 тысяч сомов (43,8 тысячи рублей) за каждого новорожденного.