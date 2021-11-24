Москва, , 15:30 — REGNUM Недовольство турок можно понять — с августа лира подешевела уже почти на треть, а руководство страны, вопреки общемировой практике, снижает учетную ставку. Впрочем, нет худа без добра, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Деньги. Турецкая лира Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

«Экономика Турции является экспортноориентированной, а дешевая лира повышает конкурентоспособность турецких товаров на мировом рынке. С учетом не самой простой ситуации в мировой экономике, такое решение имеет под собой некоторую логику.

При этом, несмотря на снижение в 2020 году и планы нового снижения, ставка в стране остается довольно высокой по сравнению с другими странами — 15%. То есть, нельзя сказать, что монетарная политика излишне мягкая.

Инфляция же, тем временем, превысила 20%. То есть сейчас в Турции выгодно брать кредиты, как для инвестиций, так и на потребительские цены.

Идеальных решений в условиях общемирового экономического кризиса не существует, тут каждая страна делает собственный выбор.

Эрдоган имеет достаточный ресурс народной поддержки, так что, вероятно, не опасается, что вызванные его действиями протесты представляют серьезную угрозу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стихийные акции протеста были отмечены в Стамбуле и Анкаре после обвала курса турецкой лиры.

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