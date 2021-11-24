Нижний Новгород, , 15:30 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали члена нижегородской коллегии адвокатов Рафаила Гулиева, которого подозревают в посредничестве при передаче взяток. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с февраля 2019 года по июль 2021 года адвокат получил 5,6 млн рублей от руководителя фирмы по утилизации мусора. Эти деньги он передал советнику руководителя Росприроднадзора по Нижегородской области, который также задержан.

По версии следствия, Гулиева арестовали, когда он собирался передать чиновнику часть «вознаграждения» — 400 тысяч рублей. За какие именно противозаконные услуги, следственное управление не уточняет.

В ведомстве отмечают, что задержанный адвокат уже является обвиняемым в организации превышения должностными полномочиями, а советнику руководителя Росприроднадзора предъявлено обвинение в получении взятки.