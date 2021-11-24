Киев, , 15:30 — REGNUM Межправительственное соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Бухаресте в сентябре минувшего года, одобрило 24 ноября правительство Украины.

Украина и Румыния на карте мира Groubani

«Утвердить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в городе Бухаресте», — говорится в постановлении украинского правительства, которое приводит ТАСС.

При этом отмечается, что указанное постановление было одобрено без обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2020 года стало известно, что Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.