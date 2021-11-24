Кемерово, 24 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Житель Юрги Владимир Ковчунов стал миллионным кузбассовцем, который привился от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Миллионному вакцинированному кузбассовцу 73 года. Он ветеран Юргинского машиностроительного завода. В Юргу приехал по распределению в 1972 году по окончании Челябинского политехнического института. Работал в особом конструкторском бюро, последние годы возглавлял КБ. Общий стаж — 43 года, — рассказали в областной администрации. — В ближайшее время ему вручат санаторно-курортную путевку в санаторий «Шахтер» в Зенковском парке Прокопьевска. На двухнедельный отдых с оздоровительными процедурами он сможет поехать после второй аппликации прививки».

Отмечается, что мужчина недавно перенёс операцию на сердце и как только пошёл на поправку, врачи разрешили поставить вакцину.