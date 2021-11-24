Москва, 24 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Клинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром им. Гамалеи, завершены. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Клинические испытания препарата уже проведены. Они показали, что вакцина безопасна, работает. Программа этих клинических исследований тоже подготовлена. Соответственно, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что по результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчёт для регистрации препарата.

«Ну и параллельно начнётся третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы», — рассказал глава правительства.