София, , 15:26 — REGNUM Около 500 посетителей крупного торгового центра были эвакуированы в столице Болгарии Софии из-за масштабного задымления, произошедшего в оном из павильонов комплекса. Об этом 24 ноября сообщила софийская газета «Труд».

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Согласно официальной информации, соответствующий сигнал поступил на пульт дежурного региональной пожарной части около 12:00 по местному времени (13:00 мск). Прибывшие на место инцидента пожарные вывели покупателей из залов и временно закрыли заведение. В ходе проверки выяснилось, что по причине короткого замыкания в электропроводке сработал датчик задымления.

Никакой опасности для посетителей нет. Имущество ТЦ не пострадало, сообщили в столичном МВД.

Ранее городские власти Софии объявили о намерении провести проверку торговых центров и небольших магазинов болгарской столицы на предмет пожарной безопасности. Дата проведения акции не разглашается.