София, 24 ноября 2021, 15:26 — REGNUM Около 500 посетителей крупного торгового центра были эвакуированы в столице Болгарии Софии из-за масштабного задымления, произошедшего в оном из павильонов комплекса. Об этом 24 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Торговый центр
Торговый центр
Pixabay.com

Согласно официальной информации, соответствующий сигнал поступил на пульт дежурного региональной пожарной части около 12:00 по местному времени (13:00 мск). Прибывшие на место инцидента пожарные вывели покупателей из залов и временно закрыли заведение. В ходе проверки выяснилось, что по причине короткого замыкания в электропроводке сработал датчик задымления.

Никакой опасности для посетителей нет. Имущество ТЦ не пострадало, сообщили в столичном МВД.

Ранее городские власти Софии объявили о намерении провести проверку торговых центров и небольших магазинов болгарской столицы на предмет пожарной безопасности. Дата проведения акции не разглашается.