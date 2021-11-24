Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из эксплуатации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Регулирование предлагается ввести в отношении производственных объектов, являющихся опасными производственными объектами I и II классов опасности.

Кроме того, законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов.

Предусматриваются положения об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда с целью их «окрашивания» и направления на выявление, оценку или ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде или на иные природоохранные мероприятия.

Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться правительством РФ.

Средства от указанных платежей в настоящее время не окрашены и растворяются в консолидированных бюджетах субъектов РФ, отмечают в правительстве.

Инициатива разработана после ЧП в Усолье-Сибирском Иркутской области.

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