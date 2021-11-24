Москва, 24 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. России нужно ускориться с достижением целей по коллективному иммунитету. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Government.ru Татьяна Голикова

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«Сейчас у нас в сутки — почти 35 тыс., и нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили, для того чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём. А он будет, его, к сожалению, не избежали другие страны», — заявила Голикова.

«Важно, чтобы мы здесь все соблюдали соответствующую дисциплину и придерживались тех консолидированных решений, которые выработали», — указала она.