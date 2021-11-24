Нижний Новгород, 24 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области пока не рассматривали возможность введения обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса граждан в качестве одной из мер по борьбе с распространением болезни. Об этом сообщают в государственно-правовом департаменте региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

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В правительстве отмечают, что в настоящее время действие режима самоизоляции распространяется на проживающих в Нижегородской области беременных и лиц старше 60 лет, которые по каким-либо причинам не вакцинировались от COVID-19.

Им запрещается посещать массовые мероприятия, а также ходить в торгово-развлекательные центры, кинотеатры, фитнес-клубы и другие спортивные заведения, а также учреждения культуры.