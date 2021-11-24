Чебоксары, 24 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Чувашии обнаружили баню и беседки на землях для выращивания лесных саженцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Наталия Николаева ИА REGNUM В лесу

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что бюджетное учреждение «Шумерлинское лесничество» допускает нарушения при использовании земель лесного фонда. В прокуратуре уточняют, что в бессрочном пользовании учреждения находится лесной участок на берегу реки Сура, предназначенный для выращивания лесных растений (саженцев, сеянцев).

«При этом установлено, что лесные растения здесь не выращиваются, а фактически территория обустроена зонами отдыха — баней, беседками, мангалами и тому подобным, часть которой ограждена забором», — говорят в прокуратуре по итогам выезда.

Также выявлено, что не разработан проект освоения участка.

Директору шумерлинского лесничества прокуратурой внесено представление и в отношении него завели административное дело по статье 7.9 КоАП РФ («Самовольное занятие лесных участков»). В ведомстве отмечают, что по данному факту назначено 25 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что с начала года в Чувашии упразднены карантинные фитосанитарные зоны, в том числе в лесах, на общей площади 870 гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, минприроды Чувашии предлагает выставлять на аукционы территорию «целого лесничества, не разделяя его на участки». Чиновники поясняют, что в лесном фонде преобладают мягколиственные породы деревьев, в то время как лесопромышленный комплекс нацелен на переработку хвойных пород.

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