Афины , , 15:33 — REGNUM На площади Синтагма в Афинах состоялось ежегодное мероприятие по освещению елки в честь рождественских праздников. Об этом сообщает AMNA 23 ноября.

Рождественская ёлка

Мэр Афин Костас Бакояннис и прибывший с визитом Константинопольский патриарх Варфоломей наблюдали за световым и звуковым шоу из отеля на главной площади города.

19-метровая елка, привезенная из Центральной Греции, была освещена в общей сложности 60 тысячами разноцветных огней. Бакояннис сказал, что праздничное освещения столицы страны в этом году началось раньше, чем обычно, «чтобы оставить позади негативную атмосферу пандемии и скорее привнести в город дух праздника». Он добавил, что это также поможет укрепить торговлю, которая пострадала во время пандемии.

Он также напомнил общественности о необходимости соблюдения мер по охране здоровья.

Главная площадь города, прилегающее здание греческого парламента и близлежащие улицы и здания были украшены в общей сложности 350 000 рождественскими гирляндами и украшены зелеными гирляндами.