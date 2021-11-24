Берлин, 24 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Западные страны заявляют, что их граждане должны немедленно покинуть Эфиопию, после того как премьер-министр африканского государства Абий Ахмед возглавил вооруженное сопротивление против тыграйских повстанцев. Об этом сообщило немецкое агентство DW 24 ноября.

Ранее власти Германии призвали своих граждан как можно скорее покинуть Эфиопию, поскольку тыграйцы приближаются к столице страны Аддис-Абебе.

Министерство иностранных дел заявило в послании, что граждане Германии все еще могут прибыть в международный столичный аэропорт Боле и сесть на ближайший доступный рейс.

Франция и США также посоветовали своим гражданам немедленно покинуть страну, поскольку конфликт в восточноафриканской стране, похоже, обостряется.

ООН заявила, что отдала приказ о немедленной эвакуации членов семей международных сотрудников в Эфиопии. «Учитывая ситуацию в области безопасности в стране, Организация Объединенных Наций решила сократить присутствие в стране, временно переселив своих сотрудников», — заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.