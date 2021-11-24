Кемерово, 24 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 15 по 21 ноября было зарегистрировано 24,6 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ponchikov.net ОРВИ

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«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 85,2%», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что исследован клинический материал от 139 больных ОРВИ. У 27 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.