Сухум, , 15:20 — REGNUM Правительство Абхазии разрешило повысить предельные розничные цены на пшеничный хлеб. Текст постановления был обнародован на сайте правительства.

Хлеб

Буханка хлеба из муки высшего сорта массой 0,6 кг должна стоить не более 28 рублей. Буханка из муки второго сорта массой — не более 25 рублей.

Также правительство установило предельную торговую наценку на пшеничную муку, исчисляемую относительно её таможенной стоимости при ввозе в республику — 15%.

Напомним, до этого максимальная стоимость буханки хлеба в Абхазии составляла 24 рубля. Ранее цену на хлеб в республике поднимали в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии могут поднять цену на хлеб