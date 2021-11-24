Кострома, , 15:24 — REGNUM Заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков ответил на просьбу бизнесменов о пересмотре применения QR-кодов в регионе. Об этом по итогам пресс-конференции 24 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Чиновник отметил, что решения об ограничениях должны приниматься на основе «фактов, а не эмоциональных высказываний» и сказал, что оснований для отмены QR-кодов на сегодняшний день в области нет. Также специалист усомнился в бедственном положении предпринимателей, предположив, что картина не так страшна, какой её рисуют бизнесмены.

«Здравоохранение в Костромской области работает на пределе возможностей. Для того чтобы оно могло правильно и в полном объеме выполнять свой функционал, нам нужно сокращать количество заболевших любыми способами. Что касается обращения предпринимателей, отмечу, что решения должны приниматься взвешенно, а не на основе эмоциональных сообщений. Мы держим руку на пульсе и прекрасно понимаем состояние малого и среднего бизнеса. Ситуация не такая критичная, как об этом говорят. В обращении упоминается, что снижение проходимости составило 70%. Я не совсем понимаю как такое возможно, если 65% костромичей у нас на сегодня уже имеют прививки и могут посещать рестораны и торговые центры. Я и сам захожу в эти места и наблюдаю, что происходит с наполняемостью — она снизилась, безусловно, но пустых залов нет. Надо понимать, что инфекция будет с нами ещё долго, мы никуда от этого не денемся. Решение по продлению кодов при посещении общественных мест до 1 февраля соответствует этой логике. Пока ситуация не позволяет отменить QR-коды».

Напомним, ранее костромские предприниматели обратились к властям региона с требованием обратить внимание на опыт соседних регионов, которые отказались от пропускной системы или дали бизнесу выбор — работа по кодам или заполняемость на 30%. Также они упомянули о значительных убытках — снижении проходимости от 2 до 4 раз, потере выручки в размере от 50 до 70% от оборота.

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