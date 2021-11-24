Власти ответили на просьбу бизнесменов о пересмотре применения QR-кодов
Кострома, 24 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Костромской области по экономике Юрий Маков ответил на просьбу бизнесменов о пересмотре применения QR-кодов в регионе. Об этом по итогам пресс-конференции 24 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник отметил, что решения об ограничениях должны приниматься на основе «фактов, а не эмоциональных высказываний» и сказал, что оснований для отмены QR-кодов на сегодняшний день в области нет. Также специалист усомнился в бедственном положении предпринимателей, предположив, что картина не так страшна, какой её рисуют бизнесмены.
Напомним, ранее костромские предприниматели обратились к властям региона с требованием обратить внимание на опыт соседних регионов, которые отказались от пропускной системы или дали бизнесу выбор — работа по кодам или заполняемость на 30%. Также они упомянули о значительных убытках — снижении проходимости от 2 до 4 раз, потере выручки в размере от 50 до 70% от оборота.
Справка: пропуск по QR-кодам в общественных местах Костромской области ввели 15 ноября 2021 года. На данный момент в список включены кинотеатры, рестораны,фитнес-залы, танцевальные студии, торговые центры, салоны красоты, непродовольственные магазины, детские развлекательные центры и аттракционы, творческие кружки и секции. В декабре к вышеперечисленным местам добавятся сауны и бани за исключением муниципальных, библиотеки, музеи, дома народного творчества и архивы. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 декабря текущего года, однако её продлили ещё на два месяца — до 1 февраля 2022 года.