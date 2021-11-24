Афины , , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис поговорил онлайн с лордом Караном Билиморией, главой Конфедерации британской промышленности (CBI) на ежегодной конференции организации 23 ноября.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Во время беседы Мицотакис подчеркнул, что Греция сейчас сильно отличается от той, какой она была в годы экономического кризиса, и он пригласил членов CBI, которых насчитывается 190 000, инвестировать в Грецию — особенно если они заинтересованы в Юго-Восточной Европе и смотрят в ближневосточную и африканскую перспективу.

Мицотакис рассказал о благоприятной для бизнеса среде и усилиях по расширению налоговой базы и сокращению неравенства в стране. Кроме того, Греция активно занимается цифровизацией в сфере госуправления, проводит кампанию за расширение вакцинации греческого населения, используя систему онлайн-встреч, которая работает очень хорошо.

Премьер-министр Греции также исключил вероятность еще одного локдауна, хотя в настоящее время страна сталкивается с четвертой волной пандемии коронавируса, как и большинство европейских стран, что оказывает давление на систему здравоохранения.