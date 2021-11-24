Премьер-министр Греции обрисовал преимущества страны британским инвесторам
Афины , 24 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис поговорил онлайн с лордом Караном Билиморией, главой Конфедерации британской промышленности (CBI) на ежегодной конференции организации 23 ноября.
Во время беседы Мицотакис подчеркнул, что Греция сейчас сильно отличается от той, какой она была в годы экономического кризиса, и он пригласил членов CBI, которых насчитывается 190 000, инвестировать в Грецию — особенно если они заинтересованы в Юго-Восточной Европе и смотрят в ближневосточную и африканскую перспективу.
Мицотакис рассказал о благоприятной для бизнеса среде и усилиях по расширению налоговой базы и сокращению неравенства в стране. Кроме того, Греция активно занимается цифровизацией в сфере госуправления, проводит кампанию за расширение вакцинации греческого населения, используя систему онлайн-встреч, которая работает очень хорошо.
Премьер-министр Греции также исключил вероятность еще одного локдауна, хотя в настоящее время страна сталкивается с четвертой волной пандемии коронавируса, как и большинство европейских стран, что оказывает давление на систему здравоохранения.