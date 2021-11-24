Минск, , 15:18 — REGNUM В настоящее время ситуация на белорусско-польской границе продолжает быть напряженной, и силовики Польши используют для недопущения мигрантов на свою территорию перцовый газ и автоматическое оружие. Об этом 24 ноября сообщает Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии в своем Телеграмм-канале.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что вечером 23 ноября двое мигрантов подошли к польским заграждениям с просьбой подать заявление о предоставлении статуса беженца и при этом не осуществляли никаких агрессивных действий.

«Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ», — говорится в сообщении и добавляется, что польская сторона также отказалась оказать пострадавшим от газа людям медицинскую помощь.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 24 ноября «группа отчаявшихся беженцев» решила самостоятельно проследовать на территорию Польши из-за безвыходного положения, «в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС».

«В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что непростая обстановка на белорусско-польской границе вынудила кабинет министров Украины предусмотреть выделение средств на усиление рубежей.