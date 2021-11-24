Москва, 24 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Попытки заткнуть рот скептикам в вопросе вакцинации от коронавируса грозят тяжелыми последствиями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Попытки заткнуть рот скептикам путем угроз и карательных мер грозят тяжелыми последствиями как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения гражданского согласия. Представляю, какая кампанейщина может развернуться по всей стране, если взять за основу «постулат о непогрешимости» Минздрава и отдельных его представителей. Всех несогласных будет ждать охота на ведьм в духе средневековых расправ», — рассуждает Миронов.

По его убеждению, в XXI веке в демократическом обществе власть должна не принуждать, а убеждать в необходимости и безопасности тех или иных мер в сфере защиты здоровья граждан.

Ранее глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сделал ряд резонансных высказываний в адрес тех, кто не сделал прививку от коронавируса. В частности, он назвал таких людей «рассадником новых штаммов» коронавируса, а их поведение «очень глупым». Тех врачей, кто отговаривает пациентов делать прививку, Гинцбург предложил лишать диплома. В свою очередь в Минздраве высказывались о возможности уголовного преследования противников вакцинации.