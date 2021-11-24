Москва, , 15:17 — REGNUM Сертификат вакцинированного для переболевших коронавирусом должен действовать один год. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Government.ru

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«Сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода, мы решение принимали в июле, когда у нас был эпидемический подъём», — заявила Голикова.

По её словам, такое решение обусловлено результатами статистики, согласно которой доля повторно переболевших коронавирусом составляет 0,74%.