Берлин, , 18:28 — REGNUM Немецкие социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы почти завершили коалиционные переговоры, заявляют партии. Это означает, что новое правительство Германии, скорее всего, будет сформировано задолго до Рождества. Об этом сообщило немецкое агентство DW 24 ноября.

Три партии, планирующие сформировать новое коалиционное правительство в Германии, в ближайшее время завершат разработку проекта соглашения, объявили партийные источники. Согласно их данным, сторонам удалось урегулировать некоторые разногласия по финансовой и климатической политике, а также министерским должностям.

Свыше 20 представителей трех партий, а именно левоцентристских социал-демократов (СДПГ), «зеленых» экологов и ориентированных на бизнес свободных демократов (СВДП), встретились 24 ноября для завершения переговоров. Партии направили прессе приглашения на конференцию, на которой лидеры окончательный вариант соглашения.

Источники сообщили, что партии хотели бы, чтобы кандидат от СДПГ Олаф Шольц был избран канцлером во вторую неделю декабря, чтобы новое правительство могло начать свою работу до Рождества. Если избрание Шольца пройдет, как планировалось, то для формирования нового правительства после выборов потребуется всего 73 дня.