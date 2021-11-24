Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Губернатор Ленинградской области опроверг слухи о введении QR-кодов для проезда в общественном транспорте региона с 1 декабря. Об этом 24 ноября Александр Дрозденко заявил на заседании правительства области, передает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Губернатор также отметил, что оснований для отмены ограничений нет и анонсировал введение ряда точечных изменений в антиковидные ограничения.

«Слухи пошли, что мы с 1 декабря вводим QR-код на транспорте, вводить их мы не планируем», — заверил Дрозденко.

В свою очередь главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк указала, что то, в каких условиях регион будет отмечать Новый год, зависит от сегодняшнего дня.

«Эффективность ограничительных мер можно оценивать лишь спустя две недели после введения», — уточнила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Дрозденко отозвал решение о признании иностранных QR-кодов о вакцинации