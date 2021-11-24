Москва, 24 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Если глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин счел необходимым высказаться по вопросу отмены ЕГЭ, у этого могут быть две причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Либо в своем ведомстве он все проблемы уже решил, так что имеет достаточно времени и сил для того, чтобы помочь другим ведомствам.

Либо система ЕГЭ мешает каким-то образом повысить эффективность работы СК. Например, осложняя набор качественных кадров. Жаль, что Бастрыкин не уточнил причины своего интереса к данному вопросу.

ЕГЭ, конечно, проблема сложная, а значит, как все подобные проблемы, по определению имеет очевидное и простое неправильное решение. Но стоит отметить, что во внедрение и совершенствование данной системы вложено очень много ресурсов и времени.

Более того, под данную систему перестроились все элементы системы образования, начиная со школьной программы в части уровня специализации по профилям распределения учебного материала по годам обучения, системы взаимодействия учителей и учеников и заканчивая вузами с их системой приема.

И замена этой модели на другую с устранением всех узких мест и преодолением сложностей, которые при этом возникнут, потребует не меньше времени и сил. Не думаю, что именно сейчас ситуация в России и экономике настолько стабильна, что можно сосредоточиться именно на этой проблеме.

Кроме того, причиной внедрения ЕГЭ были очевидные недостатки старой советской схемы в новых экономических и политических условиях.

В частности, прежняя схема открывала огромные коррупционные возможности для приемных комиссий, сводя к минимуму шансы поступить на бюджетные места для перспективных учеников из не очень состоятельных семей.

Конечно, при нынешней системе репетиторство и практика натаскивания на предметные олимпиады также связаны с финансовыми возможностями, но они хотя бы не полностью лишают талантливых детей шансов.

Возврат прежней модели существенно перераспределит финансы от репетиторов в пользу приемных комиссий. Значит, многие учителя и преподаватели вузов потеряют значимую подработку, которая примиряет их с не самым высоким уровнем оплаты их труда по основному месту работы.

Придется также налаживать систему контроля за проведением вступительных экзаменов. Кроме того, необходимость сдавать экзамены лично существенно повысит для абитуриентов вероятность того, что они не поступят — ведь подать заявления сразу в несколько вузов станет практически невозможно.

То есть, в итоге, то, к чему мы придем в результате новой реформы, опять у многих не вызовет восторга, а с учетом необходимости для многих переобучаться и менять свои образовательные и карьерные стратегии на ходу — недовольных будет немало.

Уж если заменять систему ЕГЭ, то на что-то, что имело бы качественное преимущество и над ней, и над прежней моделью. Но такого пока никто не придумал.

Не исключено, что решение найдется благодаря новым информационным технологиям, но и в таком случае без рисков не обойдется. Например, рисков хакерских атак», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России нужно отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования, поскольку она являлась лучшей в мире.

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