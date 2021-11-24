Тюмень, , 15:15 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 325 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 327 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 ноября коронавирусом заразились 78 965 человек, выздоровели 61 499 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 24 ноября в регионе скончались 2738 пациентов с COVID-19 (на 23 человека больше, чем днём ранее).

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