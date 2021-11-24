Орел, 24 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Одиночный пикет против введения закона о QR-кодах провёл утром 24 ноября на площади Ленина в Орле местный активист. Об этом сообщается на странице общественного движения «Граждане Орла» в соцсети.

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«Сегодня 24 ноября в Орле Илья Ермаков, координатор общественного движения «ГражданеОрла» провёл одиночный пикет против сегрегации граждан в нашей стране», — говорится в сообщении движения.

Ермаков призвал к публичному обсуждению законопроекта с общественными объединениями, а не в «кулуарах Общественной палаты Орловской области». По заявлению активиста, депутаты, общественные палаты «не сдают экзамен на то, что они представляют интересы народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, предполагающие обязательное предъявление QR-кодов в общественных местах, а также в междугороднем и международном транспорте. В настоящее время обсуждение законопроекта началось в регионах. В случае принятия норма будет действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года.