Москва, 24 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета в России составляет лишь 50,4%. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Government.ru Татьяна Голикова

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«Уровень достижения коллективного иммунитета в целом по РФ составляет 50,4%. К сожалению, ситуация значимо не улучшилась по сравнению с предыдущим моим докладом Вам и по сравнению с предыдущей неделей в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае, Томской области, Камчатском крае», — заявила Голикова.

«По-прежнему показатели в этих регионах не превышают 36%», — указала она.