Афины , , 15:19 — REGNUM Греция сегодня нуждается в фундаментальных изменениях, поскольку проблемы, с которыми она сталкивается, имеют конкретные параметры, которые не являются временными. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас на первой встрече с членами нового аналитического центра партии 22 ноября.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Ципрас рассказал о прогрессивной стратегии партии, которая предполагает совместную работу с лучшими умами страны для практического улучшения жизни граждан.

По словам Ципраса, некоторые из важнейших проблем, которые будет призван изучить этот аналитический центр, включают изменение климата и цифровой переход государственной инфраструктуры и государственных услуг, новую современную производственную модель и создание мощного социального государства.

«Нашей целью всегда была лучшая жизнь для всех, в лучшей Греции», — отметил он.

30 консультантов, входящих в состав аналитического центра, будут активно содействовать инициативам Ципраса, а также будут принимать участие в законодательных инициативах парламентской группы партии.