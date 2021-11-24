Новосибирск, 24 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области за десять дней после введения системы QR-кодов на предприятиях общественного питания произошло катастрофическое снижение посещаемости и падение выручки от 50% до 70%. Об этом говорится в открытом обращении представителей общепита губернатору региона Андрею Травникову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Отметим, что обращение на своей странице в Facebook опубликовала директор Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров Наталия Пятых. Она отметила, что гильдия включает в себя более 500 шеф-поваров, кондитеров и пекарей.

«Мы почти без работы, а значит, останемся с минимальной заработной платой. В зимний период, когда расходы резко возрастают, наши семьи и дети будут на грани выживания. Каких-либо мер поддержки нам не обещают. Сохранение системы QR-кодов для общепита в существующем виде является убийством отрасли, и мы можем остаться совсем без работы. Уволенными могут быть тысячи сотрудников нашей сферы. Сейчас в отрасли трудится порядка 40 000 человек. После четырёх месяцев 2020 года из профессии ушли многие молодые профессионалы, и сегодняшняя ситуация ещё больше усугубит кадровый дефицит отрасли. Наша область и город теряют былой ресторанный лоск, закрываются рестораны, им на смену приходят уличные «узбечки» и «шаурмички». Существует высокая вероятность, что через год именно так — низкосортным уличным фастфудом Новосибирская область встретит международные соревнования в декабре 2022 года», — говорится в обращении.

Они просят главу Новосибирской области убрать обязательность наличия QR-кодов для посетителей предприятий общепита при количестве посадочных мест до 100 человек, внести поправки в постановление о противоэпидемиологических мерах и уравнять предприятия сферы общественного питания с предприятиями культурной сферы и спортивными залами по QR-кодам.

В письме подчёркивается, что «предприятия питания оснащены бактерицидными рециркуляторами, антисептические средства представлены на каждом столе, расстояние между которыми установлено в 1,5 метра, персонал прошел вакцинацию в большинстве предприятий на 100% и тщательно соблюдает масочный и перчаточный режим».