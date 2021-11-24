Рязань, , 15:17 — REGNUM В Рязанской области общественник Александр Евдокимов обратился в прокуратуру региона с просьбой проверить высказывание депутата областной думы Владимира Сидорова («Единая Россия») о «расстреле» граждан, купивших сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

Активист на своей странице в социальной сети выложил фотографию своего заявления на имя прокурора области Ивана Панченко. Евдокимов считает, что высказывание депутата «недопустимо в правовом обществе, да ещё и во времена, когда людей сажают за репосты в социальных сетях». Общественник просит прокуратуру провести проверку слов Владимира Сидорова на предмет нарушения статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Заявление приняли, буду ждать ответа. На мой взгляд, не может этот человек представлять интересы жителей Рязанской области, а общественности нужно добиваться лишения мандата депутата Владимира Сидорова», — написал активист.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое заявление депутат сделал на заседании думы в ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Позже единоросс объяснил свои слова «эмоциями».

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