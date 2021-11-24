Минск, , 15:08 — REGNUM Межмидовские консультации «по тематике международной информационной безопасности (МИБ)» состоялись 23 ноября в Минске. Участие в них приняли спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности — директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских и замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

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«Собеседники констатировали высокий уровень взаимодействия и взаимной поддержки Белоруссии и России по проблематике международной информационной безопасности в рамках профильных международных организаций. Подчеркнута необходимость совместного продвижения вопросов МИБ на международных площадках», — сказано в официальном сообщении МИД Белоруссии.

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В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной информационной безопасности. Чиновники обсудили пути наращивания взаимодействия по МИБ в ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, а также «дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в данной области».

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