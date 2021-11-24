Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавирусной инфекции за последний месяц направил Росздравнадзор Ростовской области в региональную прокуратуру. Об этом 24 ноября заявил представитель территориального органа Федеральнойслужбыпо надзору в сфере здравоохранения.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В беседе с РИА Новости он не уточнил, идёт ли речь о физических или юридических лицах. Собеседник пояснил, что сведения о нарушениях они собирают с помощью мониторинга средств массовой информации и соцсетей.

Читайте также: В прокуратуру и СК России поступили первые жалобы на антипрививочников

Напомним, ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о тех, кто активно распространяет информацию о вреде вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе о медицинских работниках.

Также по теме: Кремль призвал не превращать борьбу с антипрививочниками в «охоту на ведьм»

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день известно о 37 гражданах, участвующих в антипрививочной кампании, информацию о которых региональные подразделения Росздравнадзора направили в прокуратуру и Следственный комитет России. Наибольшее число жалоб на «антиваксеров» поступило из Карелии — 18 материалов, Ростовской и Волгоградской областей — по пять материалов.