Афины , 24 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Греции несопровождаемые несовершеннолетние беженцы в возрасте 0−12 лет будут включены в систему усыновления и воспитания в стране в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным заместителем министра труда и социальных вопросов Домной Михайлиду и представителем УВКБ ООН в Греции Марией Кларой Мартин. Об этом сообщило министерство 22 ноября.

Беженцы

Это сотрудничество поможет удовлетворить особые потребности несопровождаемых детей после их помещения в приемную семью, такие как помощь с переводом и юридическая поддержка. Оно также будет способствовать воспитанию этих детей посредством кампаний по повышению осведомленности.

«Мы хотим, чтобы все дети росли с равными возможностями и правами в здоровой и безопасной семейной среде», — сказала Михайлиду.

Около 2100 несопровождаемых несовершеннолетних в настоящее время проживают в Греции, уточнила Мартин и также упомянула, что соглашение поможет облегчить потенциальное вовлечение семей беженцев и мигрантов в уход за этими несовершеннолетними.