Москва, , 15:05 — REGNUM В ряде регионов России удалось существенно сократить число ковидных коек. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

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«Наименьшая доля ковидных коек сегодня по отношению к установленному нормативу сегодня развёрнуто в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Башкортостан и Чеченской Республике», — заявила Голикова.

«Почему об этом говорю? Потому что важно, что у этих регионов, которые осуществляют соответствующие меры по борьбе с ковидом, постепенно койки переходят в плановую медицинскую помощь и, соответственно, возможности оказания плановой медицинской помощи либо возвращаются к нормальному уровню, либо расширяются», — указала она.