София, 24 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Новое правительство Болгарии не намерено объявлять массовую вакцинацию в стране в контексте пандемии коронавируса. Об этом, как передает БТВ, 24 ноября в Софии в ходе консультаций о будущем коалиционном кабинете министров Болгарии договорились представители четырех крупнейших партий, победивших на парламентских выборах 14 ноября.

Mil.ru Вакцинация

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Согласно официальной информации, на сегодняшних консультациях тема здравоохранения была главной в повестке дня. Политики пришли к выводу, что вакцинация является добровольным шагом, основанным на принципе личных убеждений. В то же время положение о повсеместном использовании так называемых «Зеленых сертификатов» (документов о прохождении прививок от коронавируса) осталось в силе. В числе первоочередных задач правительства в медицинской сфере также определены подготовка новых больничных корпусов для приема пациентов с COVID-19 и выделение дополнительных средств на финансирование медучреждений в целом.

Напомним, переговоры относительно новых задач коалиционного правительства проходят в Софии с 22 по 26 ноября. В них принимают участие партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), также победившей на парламентских выборах 14 ноября, от участия в форуме отказалась.