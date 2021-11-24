Уфа, 24 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве 16-летней девушки, совершенном в 2014 году в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Mate Marschalko Убийство

В августе 2014 года стражи порядка Уфы получили информацию о том, что в квартире дома на улице Машиностроителей было найдено тело 16-летней девушки с признаками утопления в ванной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в гостях пока его родителей не было в городе. Молодой человек пояснил, что ушел из дома с утра, а когда вернулся длительное время не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон и обнаружил тело девушки. Допрошенные соседи и знакомые молодого человека подтвердили его показания. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить подозреваемого не представилось возможным», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2021 году следователи вновь изучили материалы уголовного дела, в результате они установили свидетелей, которые опровергли алиби мужчины и изобличили его в убийстве своей девушки. Вскоре 30-летний подозреваемый сознался в содеянном.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.